РосСМИ узнали, как Путин будет вести себя на переговорах в нормандском формате

Владимир Путин / УНИАН

Президент РФ Владимир Путин планирует в рамках встречи в нормандском формате в понедельник, 9 декабря в крайне жесткой манере стоять на прежних позициях и добиваться выполнения ранее достигнутых в Минске договоренностей касаемо войны на Донбассе.

Такое сообщение опубликовало издание КоммерсантЪ со ссылкой на информированный источник в государственных структурах.

"Для них (официального Киева – Главред) такая встреча – политический акт, а для нас – рабочая. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, то, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать", - заявил он.

К слову, ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявлял о том, что Киев твердо намерен пересмотреть, отредактировать либо каким-то иным образом адаптировать Минские соглашения.

Напомним, ранее стало известно, о чем Владимир Зеленский поговорит с Владимиром Путиным в рамках встречи с "нормандским форматом".