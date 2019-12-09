  1. Главная
  3. Мир

У Путина подтвердили встречу с Зеленским после "нормандского формата"

9 декабря 2019, 10:49

Информацию о встрече тет-а-тет глав Украины и России подтвердил помощник Путина Юрий Ушаков.

Путин, Зеленский
Владимир Путин и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Двухсторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится после окончания переговоров в "нормандском формате", а ее продолжительность будет напрямую зависит от лидеров обеих стран

Такую информация озвучил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы. Состоится после завершения всех мероприятий", - заявил он.

Напомним, ранее посол Финляндии в Украине Пяйви Лаине рассказала, чем закончатся "нормандские переговоры"  

Россия Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина подтвердили встречу с Зеленским после "нормандского формата"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:58
Встреча Путина и Зеленского: как проходит встреча в нормандском формате (обновляется)
10:49
У Путина подтвердили встречу с Зеленским после "нормандского формата"
10:41
Случайный засвет: Бузова топлес пошалила со своими любимцами на видео 18+
10:40
Пожар в Одессе: в сгоревшем колледже не было пожарной сигнализации
10:19
Приметы на Юрьев день: что нельзя делать сегодня
10:12
Чем закончится встреча Зеленского и Путина мнение
10:10
На Харьковщине работники лесхоза незаконно вырубили деревьев на более 5,5 млн гривен
10:05
Западный эксперт рассказал, почему Киеву не обойтись без Минских соглашений
09:59
Встреча Зеленского и Путина: СМИ назвали точное время рандеву
09:34
Прогноз неутешительный: посол Финляндии в Украине рассказала, чем закончатся "нормандские переговоры"
09:03
Гороскоп на 9 декабря всех знаков Зодиака: мощный "тумак" по кошельку, предательство и фарт
08:58
Пожар в Одессе: число жертв возросло до 12 человек
08:46
Украине предстоит заключить "похабный" мир с Россией мнение
08:32
"Грузинский сценарий для Украины": росСМИ сообщили, чего ждать от нормандского саммита
08:00
Когда ставить елку на Новый год 2020: эксперты назвали благоприятные даты
07:34
Захват территорий - единственный способ выжить для Путина и его банды мнение
07:27
"Не делим мир на врагов и друзей": генсек НАТО сделал неожиданное заявление о России
07:00
ЕС может предоставить Украине полмиллиарда евро помощи - Маркарова
06:55
Избиение младенцев: чего ждать Украине от нормандской встречи в Париже мнение
06:28
Каким будет для Украины 2020 год: прогноз астролога
06:03
Курс доллара уйдет в крутое пике: эксперт дал прогноз на неделю
05:30
Пахнет войной: Украина и ее соседи ввязались в опасную игру мнение
05:15
Астролог рассказала, кого ждет максимальный успех в декабре 2019
04:55
Омолаживающая женская стрижка итальянка 2020 - модные варианты укладки, фото Фото
04:21
"Сатанистское отродие, без трусов": Maruv в латексе взбудоражила сеть
03:52
Зимний маникюр 2020 на короткие ногти: свежие идеи новогоднего дизайна коротких ногтей - фото Фото
02:25
"Огонь": Ратаковски с голой грудью и без трусов завела фанатов
01:47
Как варить кофе в турке дома: секреты и правила Видео
01:09
В Китае ученые впервые скрестили свиней и обезьян: подробности эксперимента
00:37
Серый рынок земли: эксперт предупредил о ловушке с отменой моратория
08 декабря, воскресенье
23:55
Трамп заинтриговал "хорошей информацией" после визита Джулиани в Украину
23:25
Акция у Офиса Зеленского: участники собрались митинговать бессрочно Фото Видео
22:55
"Я его добью": раскрыты подробности жуткой расправы над волонтером в Бахмуте
22:25
Закон об особом статусе Донбасса: Разумков анонсировал "качественную дискуссию"
21:59
Гончарук дал оптимистичный прогноз на будущее Украины без газа из РФ Видео
21:30
"Эмоции бурлят": Разумков впервые высказался о драке "слуг народа" в Раде
20:55
Пристайко назвал главную "красную линию" на саммите в Париже
20:44
"Это Песков": Лукашенко и Путину "сделали темную" на встрече в Сочи
20:30
Стража на Банковой: под офисом Зеленского тысячи людей ставят палатки Видео
20:13
Военные корабли РФ оказались в тяжелой ситуации вдали от дома: подробности
20:11
"Вообще совесть потеряли, лесби": Каменских и Полякова слились в страстном поцелуе и завели сеть Фото
19:50
"Наши земли": соратник Ельцина сделал громкое заявление об Украине
19:35
Опубликован график Зеленского в рамках "нормандского саммита"
19:20
Леденящие душу приключения Сабрины 3 сезон: дата выхода, тизер и как смотреть Видео
19:00
В Пентагоне обнадежили Украину новым траншем военной помощи на $250 млн
18:40
"Не стало бы": сын российской певицы Валерии разбился в РФ Видео
18:30
Гончарук хочет выгнать руководство главка ГСЧС в Одесской области
18:18
Тертый пирог с джемом: очень простой пошаговый рецепт с фото
18:08
"Обратно в свою помойку": в Сети возмущены из-за слов жительницы ОРДЛО о любви к Путину
17:57
Иск Украины против РФ: Международный суд в Гааге опубликовал отчет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять