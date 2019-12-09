У Путина подтвердили встречу с Зеленским после "нормандского формата"

Владимир Путин и Владимир Зеленский / коллаж УНИАН

Двухсторонняя встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина состоится после окончания переговоров в "нормандском формате", а ее продолжительность будет напрямую зависит от лидеров обеих стран

Такую информация озвучил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

"Встреча будет. Договорились о ней. Все будет вписываться в тот формат, который предложат организаторы саммита - французы. Состоится после завершения всех мероприятий", - заявил он.

Напомним, ранее посол Финляндии в Украине Пяйви Лаине рассказала, чем закончатся "нормандские переговоры"