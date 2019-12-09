Прогноз неутешительный: посол Финляндии в Украине рассказала, чем закончатся "нормандские переговоры"

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лаине / Фото: twitter.com/MFA_Ukraine

Посол Финляндии в Украине Пяйви Лаине сделала неутешительный прогноз относительно результатов саммит в "нормандском формате", который запланирован на понедельник, 9 декабря, в Париже.

По ее словам, сегодня "не произойдет ничего такого, что бы остановило эту войну", так как для этого в настоящее время нет условий. Посол добавила, что нормандский формат отвечает за Минские договоренности. А Минские соглашения, с точки зрения россиян, это только Донецк и Луганск. При этом даже если в Париже стороны договорятся о полном прекращении огня, как это и записано в Минских договоренностях, это ничего не будет означать.

"Это ничего не значит, поскольку цель Российской Федерации – возвращение всей Украины под влияние Российской Федерации, с помощью прокси, которые называются ЛНР и ДНР", - отметила Лаине в интервью Обозревателю.

Посол Финляндии в Украине также считает, что прежде чем говорить о политической составляющей, необходимо сначала прекратить огонь и отвести войска.

Напомним, по данным росСМИ, Кремль не собирается идти ни на какие уступки Украине во время саммит в "нормандском формате", который запланирован на понедельник, 9 декабря. И единственным вероятным итогом переговоров по Донбассу может стать обмен пленными между Киевом и Москвой.

В свою очередь, экс-депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что в недалеком будущем Украине предстоит заключить мир со страной агрессором. Причем этот процесс будет похож на подписание Брестского мира 1918 года, благодаря которому СССР "получил передышку в войне, хотя при этом потерял часть территорий".