"Встречаемся через четыре месяца": Меркель подвела итоги нормандского формата

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Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам нормандской встречи в Париже 9 декабря заявила, что главы государств встретились, чтобы улучшить жизнь людей в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

"Нужно улучшить жизнь людей в Луганске и Донецке, все это понимают, мы обсуждаем вопросы особого статуса и имплементации формулы Штайнмайера. Мы смогли обсудить 3 основных вопроса – прекращения огня, линии соприкосновения и разведения сил. Огонь должен прекратиться к 2019 году, к марту 2020 года мы надеемся прогресса по вопросу Луганска и Донецка. Контроль за прекращением огня должен вестись 24 часа в сутки, а не 12", - сказала Меркель.

Немецкий лидер подчеркнула, что следующая встреча состоится через четыре месяца, где будут подведены итоги реализации результатов встречи.

"Вопрос об особом статусе, цель – провести местные выборы в соответствии с резолюцией ОБСЕ. Мы надеемся встретиться через 4 месяца, чтобы проговорить выборы на местном уровне, как политические, так и гуманитарные.Я очень довольна итогами встречи", - подытожила Меркель.