Пресс-секретарь Зеленского охарактеризовала переговоры в Париже

Юлия Мендель считает переговоры в Париже очень успешными / Главред

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что переговоры лидеров стран нормандской четверки в Париже прошли успешно.

"Что бы сегодня ни писали, большинство этой информации — неправда. На самом деле переговоры прошли очень успешно", - отметила она после встречи Зеленского и Путина.

По словам Мендель, вопрос Крыма не обсуждался на переговорах лидеров стран и в ближайших планах он не значится.

"Пока не планируется обсуждать вопрос Крыма", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как известно, в Париже на нормандской встрече лидеры Украины, России, Франции и Германии обсуждают российско-украинский конфликт.

Напомним, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пожали друг другу руки перед нормандской встречей. Это первая личная встреча российского и украинского лидеров. Ранее они общались только по телефону.

Как сообщалось ранее, встреча Путина и Зеленского уже завершилась. Российский лидер остался доволен встречей.

Напомним, сразу два источника сообщают, что Путин и Зеленский договорились отменить соглашения, подписанные Порошенко, будет новый документ под условным названием Минск-3.