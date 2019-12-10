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Особый статус Донбасса: действие закона продлят на год

10 декабря 2019, 08:26

Закон об особом статусе Донбасса будет действовать как временный, отметил Владимир Зеленский.

Зеленский
Владимир Зеленский / УНИАН

Закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года, будет продлен на один год. Закон будет действовать как временный. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после встречи "нормандской четверки" в Париже.

По словам главы государства, "сейчас легче продолжить этот законопроект", а "потом позже внести формулу Штайнмайера, увидев шаги, мы приближаемся к деэскалации".

Зеленский уточнил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год.

"Я думаю, что надо продолжать. Тем более вы знаете, что этот законопроект мы должны согласовать со всеми сторонами в ТКГ. Мне кажется, что это очень сложно, и нам потом могут выкручивать руки. А этот закон уже есть. Мы его продолжаем, на год. Думаю, в этом нет проблем ", - добавил президент.

Напомним, по результатам встречи в рамках нормандского саммита в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России приняли общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи. Полный текст коммюнике обнародовал Офис президента Украины.

Как сообщал Главред, ранее глава фракции Слуга народа  в парламенте Давид Арахамия заявил, что до Нового года 2020 Верховная Рада уже не успеет принять законопроект о рынке земли и о статусе Донбасса

Донбасс Владимир Зеленский особый статус новости Украины
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