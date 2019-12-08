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Закон об особом статусе Донбасса: Разумков анонсировал "качественную дискуссию"

8 декабря 2019, 22:25

Перед важными событиями политикам не следует заниматься распрями, подчеркнул спикер парламента.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / Фото НВ

После саммита в "нормандском формате" будет "более чем качественная дискуссия" по закону об особом статусе Донбасса, заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос о "красных линиях" для должностных лиц государства во время "нормандского формата", он подчеркнул, что на саммите в Париже не будет ничего презентоваться относительно содержания закона об особом статусе Донбасса.

По его словам, как заявлял президент Украины, после этих встреч "будет дополнительная позиция, которая будет более чем подробно проговариваться украинским обществом и будет действительно приниматься в Верховной Раде Украины".

Читайте такжеПрограмма минимум, или Что подпишут лидеры нормандской четверки"Президент от этой позиции не отходит, так же как от так называемых "красных линий" или принципиальных позиций, о которых он говорил... После возвращения с "нормандской встречи", я думаю, будет более чем качественная дискуссия по этому поводу", - отметил председатель Верховной Рады в эфире телеканала Украина в воскресенье вечером.

Разумков акцентировал внимание на том, что перед важными событиями политикам не следует заниматься политическими распрями.

"Мне не как политику, а как человеку хотелось, чтобы все же в первую очередь государство объединялось вокруг таких принципиальных вещей как защита территориальной целостности, суверенитета, а не занимались политическими распрями во время таких важных событий", - обратил внимание спикер парламента.

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"И попробовать на этом заработать дополнительные политические дивиденды, я думаю, что это неправильно ни с точки зрения гражданской позиции, ни с точки зрения государственной позиции", - добавил Разумков.

Напомним, встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.

Донбасс нормандский формат Дмитрий Разумков
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