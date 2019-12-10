Опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже: полный текст

В коммюнике содержится краткие тезисы переговоров.
По результатам встречи в рамках нормандского саммита в Париже лидеры Украины, Германии, Франции и России приняли общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.
Полный текст коммюнике обнародовал Офис президента Украины.
Минские договоренности (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский меморандум от 19 сентября 2014 и Минский комплекс мероприятий от 12 февраля 2015 года) продолжают служить основой работы Нормандского формата, государства — члены которого привержены их полной имплементации.
Они отмечают общем стремлении к постоянной и всеобъемлющей архитектуре доверия и безопасности в Европе, основанной на принципах ОБСЕ, для которой урегулирования конфликта в Украине является одним из ряда важных шагов.
На этой основе они решили следующее:
1. Неотложные меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта:
Стороны отданы полной и всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня, подкрепленного реализацией все необходимые меры по поддержанию режима прекращения огня до конца 2019 года.
Они поддержат разработку и осуществление обновленного плана по разминированию на основе решения Трехсторонней контактной группы про противоминную деятельность от 3 марта 2016 года.
Они поддержат договоренность в рамках Трехсторонней контактной группы по трем дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года.
Они поощряют Трехстороннее контактную группу способствовать освобождению и обмена удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный комитет Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам.
Они поддержат достижения в течение 30 дней договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы о новых пунктах пропуска через линию разграничения.
Они напоминают, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должна быть в состоянии способствовать снижению напряженности и продвижению мира, стабильности и безопасности с использованием всех возможностей мандата (от 21 марта 2014) и пользоваться безопасным и надежным допуском по всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата.
2. Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений:
Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей — как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года — с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе.
Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и трехсторонней контактной группы.
3. Дальнейшие шаги:
Они просят своих министров иностранных дел и политических советников обеспечить выполнение достигнутых договоренностей, и они согласились провести еще одну встречу в этом формате в течение четырех месяцев относительно политических и безопасности условий, в том числе — для организации местных выборов.
Напомним, стороны не сумели договориться практически ни о чем:
- Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.
- В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".
- Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.
- Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.
- Единственная договоренность, которую подтвердили все стороны - то, что Зеленский и Путин договорились об обмене пленными в формате "всех на всех", которая должна пройти до конца 2019 года.