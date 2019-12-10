Амнистия боевиков, федерализация, отсутствие контроля за границей: Путин высказал требования на встрече в Париже

Путин отказался идти на уступки и предоставлять контроль над границей до выборов / Reuters

Президент России Владимир Путин по итогам встречи в нормандском формате в Париже 9 декабря на общей пресс-конференции заявил, что альтернативы Минским соглашениям не существует.

"Принят итоговый совместный документ, в котором подтверждено неукоснительное выполнение Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Подчеркнута важность налаживания диалога между сторонами конфликта. Участники переговоров приветствовали разведение сил и средств на трех пилотных участках в качестве начала де-эскалации на всей территории Украины и прекращения огня. Рассчитываем, что разведение сил будет поэтапно продолжено, а на участках отвода будут проведены работы по разминированию и дефортификации. Необходимо закрепить достижение перемирия проведением в Украине политических реформ, предусмотренных минскими соглашениями. В первую очередь речь идет об изменении в Конституцию, которые закрепляют особый статус Донбасса, продление срока действия об особом статусе отдельных регионов Донбасса и придать в конечном итоге данной норме постоянный характер, как это и предусмотрено в минских соглашениях", - сказал Путин.

Российский лидер акцентировал, что настаивает на амнистии боевиков, поддерживает имплементацию формулы Штайнмайера и готов к обмену пленными "всех на всех".

"Также необходимо внести правки в минские соглашения, т.н. "формулу Штайнмайера". А также запретить законодательно преследование лиц, участвовавших в событиях на юго-востоке страны. Поддержана идея обмена между сторонами конфликта по формуле "все установленные на всех установленных". Обеспечить свободный проход людей, расширение пропускных пунктов. Работа была полезной, благодарю президента Франции Макрона и канцлера ФРГ за то, что они уделяют этому столько внимания, и прикладывают столько усилий", - отметил Путин.

Напомним, стороны не сумели договориться практически ни о чем.