Представитель Киева в Минске разъяснил ситуацию с обменом пленными

Алексей Резников / УНИАН

Согласованные в Париже, 9 декабря, выводы саммита в нормандском формате предполагают обмен пленными между Киевом и боевиками по формуле "все установленные на всех установленных" до конца года.

В связи со сложившейся так ситуацией представители Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске до конца 2019-го еще дополнительно проведут переговоры по обмену. Об этом рассказала на брифинге представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников.

По его словам, ранее в Минске удалось договориться до того, что еще до конца декабря будет продолжен диалог по обмену пленными.

"Удалось договориться продолжить диалог и, главное, договориться, что будут сделаны все необходимые действия, чтобы в этом году получить позитивный результат (по обмену пленными). Подчеркну – договорено то, что не завершена работа ТКГ в 2019 году – она будет продолжена за счет других средств связи (по типу кайп-конференции)", – подытожил Резников.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил три этапа возвращения украинцев домой из плена боевиков.