Обмен пленными: Зеленский назвал три этапа возвращения украинцев домой

Владимир Зеленский высказался об обмене пленными / Reuters

По результатам встречи "нормандской четверки" в Париже стороны договорились, что обмен пленными в формате "всех на всех" должен состоятся до 31 декабря 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, как именно будет происходить обмен.

По его словам, обмен пленными будет проведен в три этапа. Первый этап – это обмен всех установленных на всех установленных лиц, которых сейчас удерживают на территории ОРДЛО. 18 декабря в Минске трехстороння контактная группа будут обсуждать эти списки, а сам обмен должен произойти до Нового года.

Второй этап - это освобождение тех пленников, которые удерживаются в "подвалах", но боевики ОРДЛО этого не признают.

"В течение этих пяти лет не было возможности… боевики не пускали туда (на Донбасс, - Главред) представителей Красного креста, чтобы действительно подтвердить те списки, которые у нас есть. Но они не согласованы той стороной. Это будет второй шаг", - сказал президент в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.

И третий шаг, который обсуждался с президентом РФ Путиным, это необходимость освободить политзаключенных в Крыму и на территории РФ.

"Этот вопрос будет обсуждаться после обмена всех установленных на всех установленных", - резюмировал Зеленский.

Читайте такжеСтена на Донбассе - не план "Б", а последння буква: Зеленский рассказал о возвращении Донбасса

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, что пожал руку Владимиру Путину и поделился впечатлениями о своем российском коллеге. По его словам, Владимир Путин – "непростой, сложный человек".

Как сообщал Главред, 9 декабря в Париже состоялась первая встреча Зеленского и Путина. Владимир Зеленский отметил, что договариваться было сложно из-за разных темпераментов, а Владимир Путин заявил, что остался доволен, и встреча прошла "по-деловому".