Пока что секрет: Зеленский намекнул на новую тактику с Путиным

Встреча Зеленского с Путиным состоялась 9 декабря в Париже / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее признался, что пожал руку Владимиру Путину, поделился впечатлениями о своем российском коллеге, первая личная встреча с которым состоялась 9 декабря в Париже во время саммита в "нормандском формате".

По словам Зеленского, Путин – "непростой, сложный человек".

"Мне стало понятно много чего, исходя из этой встречи. Я не буду говорить, если можно. Это будет моя тактика на следующую встречу", - заявил президент в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.

"Но я точно понял, что у нас начался диалог. Мы можем договариваться. Это будет не быстро. Но это будет. У нас достаточно сильная позиция", - добавил Зеленский.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

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Также в Париже состоялась и первая встреча Зеленского и Путина. Владимир Зеленский отметил, что договариваться было сложно из-за разных темпераментов, а Владимир Путин заявил, что остался доволен, и встреча прошла "по-деловому".