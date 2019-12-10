"Давайте говорить - ничья":  Зеленский оценил переговоры с Путиным

9 декабря состоялась первая встреча Зеленского и Путина / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский, который 9 декабря провел свою первую двустороннюю встречу с главой России, поделился впечатлениями о Владимире Путине.

По словам Зеленского, вместо запланированных 20 минут они с его российским коллегой проговорили час. Зеленский отметил, что они - очень разные по темпераменту и сложно было договариваться.

"Сложно договариваться, но были моменты, когда мы договорились. Он по каждому вопросу разбирает его на детали. Каждое слово мы урегулировали. Это сложно. Я быстрый человек, раз-раз и договорился. А он пытался обсудить каждую маленькую деталь всех вопросов, которых мы касались на двусторонней встрече. У него другая природная биомеханика", - сказал Зеленский на брифинге после итоговой пресс-конференции саммита "нормандской четверки".

По словам украинского президента, "были уступки".

"Я это (уступки, - Главред) ощутил. Об общих выводах (о Путине, – Главред) пока рано говорить", - добавил он.

В целом, оценивая переговоры с Путиным, Зеленский отметил: "Ну, я не знаю, кто кого. Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить, что ничья".

Напомним, президент России Владимир Путин после встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что остался доволен.

"Хорошо поговорили, по-деловому", - сказал президент РФ журналистам.

При этом росСМИ сообщали, что Путин якобы жестко осадил Зеленского.

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Как сообщал Главред, по итогам саммита в нормандском формате Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными. Он должен состояться до конца этого года, и, не исключено, пройдет 31 декабря 2019 года.

Среди других договоренностей:

Выборов в 2020 году на Донбассе не будет. Но диалог продолжат.

В Натофгазе констатировали провал переговоров по газу. Присутствовавший на переговорах Юрий Витренко иронично по этому поводу заметил, что стороны "договорились продолжать договариваться".

Российские СМИ сообщат, что стороны провалили договоренности о дальнейшем разведении сил и средств конфликтующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе. Якобы Киев заявил, что не сможет обеспечить отвод войск.

Сразу два источника заявляют, что Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, и будет принят условный Минск-3.

Путин и Зеленский не договорились о границе. Якобы Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.

Зеленский также категорически отказался предоставлять "особый статус" Донбассу и закреплять его в Конституции Украины.