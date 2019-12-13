Зеленский рассказал, пожал ли руку Путину на саммите в Париже

Владимир Зеленский рассказал о встрече с Путиным в Париже / скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пожал руку президенту страны-агрессора Владимиру Путину на саммите в Париже, который прошел 9 декабря.

"А как можно по-другому встречаться на высшем уровне?", - ответил глава государства риторическим вопросом на вопрос о том, подал ли он руку президенту России.

Зеленский отметил, что "если мы хотим прекратить войну, мы должны разговаривать".

"Если завтра нам вернут нашу землю, временно оккупированный Донбасс, то я могу еще 10 раз пожать руку. А если нам вернут наш Крым - а его обязательно когда вернут - можно и 100 раз руку пожать ", - сказал президент в эфире ток-шоу Право на власть на канале 1+1.

Напомним, в понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

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Главред собрал все самые важные моменты, которые обсуждали стороны во время саммита в нормандском формате - прочитать, о чем договорились и не договорились лидеры, можно тут.