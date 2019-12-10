Встреча нормандской четверки в Париже: о чем договорились лидеры

"Нормандский саммит" состоялся 9 декабря в Париже / Пресс-служба ОП

В понедельник, 9 декабря, в Париже в Елисейском дворце встретились лидеры "нормандской четверки" - президент Украины Владимир Зеленский, глава Франции Эммануэль Макрон, лидер РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам саммита стороны подписали общий документ об условиях, которые необходимо выполнить до следующей встречи.

Встреча в нормандском формате: итоги

отвод вооружений еще на трех участках до конца марта 2020 года;

обмен пленными в формате "всех на всех" до 31 декабря 2019 года;

необходимость инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной "нормандской четверкой и трехсторонней контактной группой;

проведение следующей встречи через 4 месяца.

Вчера состоялась и первая встреча Зеленского и Путина. Владимир Зеленский отметил, что договариваться было сложно из-за разных темпераментов, а Владимир Путин заявил, что остался доволен, и встреча прошла "по-деловому".

Особый статус Донбасса: действие закона продлят на год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что закон об особом статусе Донбасса, действие которого заканчивается 31 декабря 2019 года, будет продлен на один год. Закон будет действовать как временный.

При этом президент России Владимир Путин прямо сказал, что Украина должна будет прописать "особый статус" в Конституции. Зеленский, в свою очередь, отказался закреплять"особый статус" Донбасса в Основном законе.

Выборы на Донбассе и границы

В 2020 году выборов на Донбассе не будет. По неподтвержденным данным, Путин предлагал сначала провести выборы, а потом начать процесс передачи границы, Зеленский, наоборот, хотел сначала вернуть границу, а потом проводить выборы.

Минск-2 "умер", да здравствует новый Минск

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин подпишут новый договор по Донбассу – некий "Минск-3". О договоренности относительно корреляции Минских соглашений сообщили представители украинской делегации, которая присутствовала на встрече в Париже.

"Предыдущие Минские соглашения, одобренные Порошенко, будет отменены, хотя многие из них пунктов перейдут в новое рамочное соглашение!", - сообщил бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Транзит газа: вопрос разблокирован

Вопрос транзита газа обсуждался во время двусторонней встречи Зеленского и Путина. По словам президента Украины, этот вопрос "разблокирован". Далее на уровне советников будут обсуждаться детали (возможности, формат, объем, цена). При этом президент РФ заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле в случае "совместной честной работы".

В свою очередь, исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко отметил, что стороны "договорились продолжать договариваться". Он уточнил, что Нафтогаз не намерен отказываться от судебных исков против Газпрома.

До Крыма руки не дошли

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на встрече "нормандской четверки" и во время двусторонних переговоров с президентом РФ к вопросу аннексии Автономной Республики Крым лидеры не дошли.

"Я очень хотел обсуждать этот вопрос. Не буду вам врать, потому что мы на первый же вопрос о разведении потратили 30-40 минут, потому что у меня своя позиция. Затем обмен, он пошел легче. И к Крыму подробно мы не дошли", - отметил глава украинского государства.

Пресс-конференция лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря: полное видео

Все подробности встречи "нормандской четверки" в Париже можно прочитать тут.