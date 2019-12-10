Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие

Владимир Путин / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле. Об этом он сказал на совместном брифинге участников "нормандской четверки", встреча которых состоялась в понедельник, 9 декабря, в Париже.

По словам главы страны-агрессора, голубое топливо Украина может покупать дешевле, если договорится с РФ о "совместной честной работе".

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель", - отметил Путин.

Хозяин Кремля также уточнил, что именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется".

Напомним, по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже присутствовавший на переговорах исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко отметил, что стороны "договорились продолжать договариваться". Он уточнил, что Нафтогаз не намерен отказываться от судебных исков против Газпрома.

Как сообщал Главред, ранее заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев заявил, что Украине не нужна "политическая цена" на газ. По его словам, "дешевый газ из России потом выйдет Украине боком", а ресурс для снижения цены на газ для населения существует и без российских скидок, резюмировал Потураев.