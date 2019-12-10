  1. Главная
  3. Деньги

Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие

10 декабря 2019, 06:59

Президент РФ заявил, что хочет "совместной честной работы".

Путин
Владимир Путин / УНИАН

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина может покупать газ на 25% дешевле. Об этом он сказал на совместном брифинге участников "нормандской четверки", встреча которых состоялась в понедельник, 9 декабря, в Париже.

По словам главы страны-агрессора, голубое топливо Украина может покупать дешевле, если договорится с РФ о "совместной честной работе".

"Помните известный детский стишок: "А у нас в квартире газ. А у вас?". И у вас есть. И будет. Но может быть гораздо дешевле, если мы договоримся о совместной честной работе. Может быть дешевле на 25%, чем сегодня получает конечный потребитель", - отметил Путин.

Хозяин Кремля также уточнил, что именно промышленный потребитель "требует снижения цены на газ, потому что цена газа для бытового потребителя, для граждан, дотируется".

Напомним, по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже присутствовавший на переговорах исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко отметил, что стороны "договорились продолжать договариваться". Он уточнил, что Нафтогаз не намерен отказываться от судебных исков против Газпрома.

Как сообщал Главред, ранее заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев заявил, что  Украине не нужна "политическая цена" на газ. По его словам, "дешевый газ из России потом выйдет Украине боком", а ресурс для снижения цены на газ для населения существует и без российских скидок, резюмировал Потураев.

газ Париж нормандский формат Владимир Путин нормандские переговоры новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:27
Почему вернуть Донбасс будет так сложно
06:59
Путин предложил Украине скидку на газ в 25% и назвал условие
06:45
Протесты не против капитуляции, а против фамилии: кто и зачем вышел на майдан мнение
06:20
Французский маникюр на Новый год 2020: самый красивый маникюр френч с рисунком - фото Фото
06:18
Ведущая Топ-модель-по украински Алла Костромичева эротично позировала на пикантном фото
05:52
В чем пойти на свидание: психолог назвала идеальный цвет
05:28
"Кто здесь хозяин": в УПЦ МП зашкварились назначением пособника крымских оккупантов
05:07
Модная стрижка боб-каре 2020: новое прочтение самой удачной женской стрижки - фото Фото
04:36
Наука и жизнь: в Сети опубликовали топ-3 мифов, распространяемых порно
04:02
"Смертельный инкубатор": врач предупредил об опасности бороды
03:15
Можно есть все, что угодно: в США представили революционную диету
02:30
Кончайте, девочки: как просто и надежно доводить женщин до оргазма
02:13
Опубликован документ по итогам встречи нормандской четверки в Париже: полный текст
01:48
"Нечего ожидать": РФ устроила новую подлость украинским кораблям
01:29
Амнистия боевиков, федерализация, отсутствие контроля за границей: Путин высказал требования на встрече в Париже
01:10
Как быстро избавиться от прыща: проверенные способы
01:01
Встреча нормандской четверки в Париже: все подробности, фото, видео (обновляется) Видео
01:00
"Не допустим изменений в Конституции": Зеленский озвучил условия после встречи в Париже
00:48
"Встречаемся через четыре месяца": Меркель подвела итоги нормандского формата
00:40
"Извращенка, без трусов, письку показывает": Волочкова раздвинула ноги в вульгарной позе
00:35
10 декабря – какой сегодня праздник: что делать на судьбоносное Знамение Фото
00:28
"А вы ждали, что Путин превратится в Дюймовочку?": Аваков прокомментировал переговоры
00:19
Брифинг по итогам нормандской встречи в Париже: видеотрансляция Видео
00:05
Зеленский не понимает масштаб смертельной опасности Путина – политолог
09 декабря, понедельник
23:38
Пресс-секретарь Зеленского охарактеризовала переговоры в Париже
23:37
Зеленский и Путин договорились об обмене пленными
23:20
Зашли в штыки: Путин и Зеленский не договорились о границе – СМИ
23:14
Выборов в 2020 году на Донбассе не будет - источник
23:00
Аваков на нормандской встрече в Париже пояснил позицию Украины
22:59
"Договорились продолжать договариваться": в Нафтогазе заявили о провале переговоров
22:46
Нарезка, салаты, выпечка: чем кормили журналистов на нормандской встрече в Париже
22:42
Разведение сил сорвалось, Киев не согласился на условия - КоммерсантЪ
22:30
Путин и Зеленский отменили соглашения Порошенко, будет Минск-3 - источники
22:20
"На языке агрессора": кремлевский журналист посмеялся над текстом президента Украины
22:18
Путин дал оценку встрече с Зеленским Видео
22:05
Сорвать саммит в Париже: в РФ устроили истерику из-за "крымской резолюции"
21:54
Бавария готова заплатить бешеную суму за хавбека Шахтера
21:52
"Почему в грязных ботинках": в Сети потешаются над водрузившемся на стол главой Минюста
21:41
"Изуродованы стены и вырваны розетки": в Крыму разгромили детский центр
21:20
Украинский нападающий забил свой первый гол в сезоне в зарубежном чемпионате Видео
21:10
Забрали у детей и отдали боевикам: топ-чиновники Луганской ОГА погорели на краже
21:10
Сериал Папик: 9 и 10 серия смотреть онлайн 09-12-2019 Видео
21:00
Я все тебе докажу 2019: что было в 1 и 2 сериях сериала Видео
20:55
WADA и РФ: экс-президент Локомотива сравнил Россию с нацистской Германией
20:46
В Париже завершилась встреча лидеров нормандской четверки
20:37
Вернуть Крым: Генассамблея ООН приняла "крымскую резолюцию"
20:32
Провальные кандидаты от Порошенко финансировали партию Медведчука
20:28
Средиземноморская диета: принципы, правила и меню на неделю Видео
20:22
Усик - Джошуа: известно потенциальное место боя
20:20
Топ-модель по-украински 3 сезон 15 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 06-12-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять