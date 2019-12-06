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Дешевый газ из России выйдет Украине боком - Потураев

6 декабря 2019, 07:45

Украине не нужна "политическая цена" на газ.

Никита Потураев
Никита Потураев / скриншот

Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев, который рассказал, каких результатов ожидает украинская сторона от саммита в нормандском формате, высказал свое мнение относительно газового спора с Россией и вопроса транзита газа.

Он напомнил, что, по решению Стокгольмского арбитража, РФ должна Украине 3 миллиарда долларов. Российская сторона предлагает отдать долг не деньгами, а газом.

"Газ – хороший актив, нужно забирать", - сказал Потураев в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

Что касается транзита газа, то он приносит Украине три миллиарда долларов в год живыми деньгами. Потураев отметил, что стороны не могут пока что договориться об условиях, и переговоры приостановлены до проведения встречи в нормандском формате.

"Россияне затормозили переговоры о продлении контракта на транзит газа до нормандского саммита, надеясь, что Путин сможет надавить на президента Зеленского. На президента Зеленского не нужно давить. Но на него где сядешь, там и слезешь", - сказал Потураев.

Нардеп также акцентировал на том, что разговоров о специальной цене на газ для Украины не будет – цена на голубое топливо должна быть европейской и без политических составляющих.  По его словам, "дешевый газ из России потом выйдет Украине боком", а ресурс для снижения цены на газ для населения существует и без российских скидок, резюмировал Потураев.

Читайте такжеГазовая война с Россией: экс-министр предрек поражение КремляНапомним, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе.

4 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин перед саммитом "нормандской четверки" заявил, что Москва готова и дальше использовать украинскую ГТС.

Тем временем глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предрек прекращение транзита российского газа. По его словам, вопреки директивам Европейского союза после запуска газопровод Северный поток-2 будет использоваться полностью.

Россия газ Владимир Зеленский Владимир Путин транзит газа новости Украины Никита Потураев
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