Дешевый газ из России выйдет Украине боком - Потураев

Украине не нужна "политическая цена" на газ.
Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев, который рассказал, каких результатов ожидает украинская сторона от саммита в нормандском формате, высказал свое мнение относительно газового спора с Россией и вопроса транзита газа.
Он напомнил, что, по решению Стокгольмского арбитража, РФ должна Украине 3 миллиарда долларов. Российская сторона предлагает отдать долг не деньгами, а газом.
"Газ – хороший актив, нужно забирать", - сказал Потураев в эфире программы Право на власть на канале 1+1.
Что касается транзита газа, то он приносит Украине три миллиарда долларов в год живыми деньгами. Потураев отметил, что стороны не могут пока что договориться об условиях, и переговоры приостановлены до проведения встречи в нормандском формате.
"Россияне затормозили переговоры о продлении контракта на транзит газа до нормандского саммита, надеясь, что Путин сможет надавить на президента Зеленского. На президента Зеленского не нужно давить. Но на него где сядешь, там и слезешь", - сказал Потураев.
Нардеп также акцентировал на том, что разговоров о специальной цене на газ для Украины не будет – цена на голубое топливо должна быть европейской и без политических составляющих. По его словам, "дешевый газ из России потом выйдет Украине боком", а ресурс для снижения цены на газ для населения существует и без российских скидок, резюмировал Потураев.
Читайте такжеГазовая война с Россией: экс-министр предрек поражение КремляНапомним, министр энергетики Алексей Оржель заявил, что новый раунд переговоров о транзите газа запланирован на текущей неделе.
4 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин перед саммитом "нормандской четверки" заявил, что Москва готова и дальше использовать украинскую ГТС.
Тем временем глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев предрек прекращение транзита российского газа. По его словам, вопреки директивам Европейского союза после запуска газопровод Северный поток-2 будет использоваться полностью.