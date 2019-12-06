Из Парижа не приедет новый Минск: в Слуге народа рассказали, чего ждут от саммита

Никита Потураев / скриншот

Заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам информационной политики, народный депутат от партии Слуга народа Никита Потураев рассказал, каких результатов ожидает украинская сторона от саммита в нормандском формате, который пройдет 9 декабря в Париже.

По его словам, не стоит ожидать, что из "Парижа приедет новый Минск" - это встреча не для подписания соглашений.

"Будет короткое коммюнике – краткое изложение того, о чем говорили лидеры, и четыре подписи, которые подтверждают то, что четыре лидера согласны с таким коротким протоколом того, что происходило на встрече. Оттуда (из Парижа, - Главред) не приедет новый Минск, оттуда не приедет новый Париж, оттуда могут приехать три пункта, над которыми работала украинская сторона", - сказал Потураев в эфире программы Право на владу на канале 1+1.

В частности, по его словам, одно из трех главных ожиданий украинской стороны - полное прекращение огня по всей линии разграничения на Донбассе. Второй пункт - освобождение всех военнопленных и политзаключенных.

"У на есть списки, они подтверждены в том числе и "Красным крестом". Мы знаем, сколько наших людей там находится... И президент будет очень жестко требовать, чтобы эти списки были признаны", - сказал Потураев.

Есть еще и третий пункт, результатов по которому ждет Киев. Однако он возможен только при условии выполнения двух предыдущих. Речь идет о выборах на Донбассе – они должны пройти по украинским законам и по стандартам ОБСЕ.

"Это означает, что там не может быть ни подразделений регулярной российской армии, ни подразделений наемников Российской Федерации - так называемых "армейских корпусов", первого и второго. Они должны быть выведены, они должны быть разоружены", - подчеркнул нардеп.

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Напомним, 3 декабря прошло заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ходе совещания обсуждались варианты возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ни один из пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили в рамках подготовки к нормандской встрече, не предусматривает капитуляцию.