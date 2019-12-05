Капитуляции нет: в СНБО рассказали о пяти сценариях возвращения Донбасса

Алексей Данилов / Униан

Ни один из пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса, которые утвердили в рамках подготовки к нормандской встрече, не предусматривает капитуляцию. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский "поставил задачу из четкого понимания того, как мы можем закончить эту войну".

"Никакого сценария капитуляции, о которых заявляют некоторые политические лидеры, не существует. Об этом вообще не может быть речи", - цитирует Данилова пресс-служба ведомства.

При этом секретарь СНБО рассказал о приоритетах, которые будет отстаивать Украина во время саммита в нормандском формате. В частности, речь пойдет о:

выводе незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий;

освобождении пленных в формате всех на всех;

возможности проведения местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству;

передаче российско-украинской границы под контроль Украины.

Данилов добавил, что в ближайшие дни перед поездкой в ​​Париж состоится закрытое заседание СНБО под председательством президента.

Напомним, 3 декабря прошло заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ходе совещания обсуждались варианты возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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