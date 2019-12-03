"Закончить войну": в СНБО сделали заявление о возвращении Донбасса

Алексей Данилов / УНИАН

Перед саммитом "нормандской четверки" прошло заседание Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ходе совещания обсуждались варианты возвращения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В пресс-службе СНБО сообщили, что заседание Совета по нацбезопасности, которое прошло во вторник, 3 декабря, проводилось в рамках подготовки к поездке президента Украины Владимира в Париж на встречу с главой РФ Владимиром Путиным, руководителем Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Ангелой Меркель.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов указал, что возвращать Донбасс намерены с помощью международных партнеров. В то же время, он отметил, что ВСУ предоставят все необходимые директивы по разным сценариям.

"Мир нужен не только Украины, но и Европе. Наша общая задача - закончить эту войну", - заявил чиновник.

Напомним, ранее президент Владимир Путин озвучил условия Владимиру Зеленскому по Донбассу и встрече до "Нормандского формата". Позднее политолог Евгений Магда. рассказал, кто из лидеров стран станет паровозом в переговорах "Нормандской четверки". В свою очередь, вице-премьер Дмитрий Кулеба рассказал о проекте резолюции "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже.