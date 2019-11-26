Политолог рассказал, кто из лидеров станет паровозом в переговорах "Нормандской четверки"

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон / УНИАН

Основной силой, которая будет продвигать грядущие переговоры в Нормандском формате станет французский президент Эммануэль Макрон.

Соответствующее мнение в эфире Радио НВ высказал политолог Евгений Магда.

"Я думаю, что в этой четверке локомотивом договоренностей будет Макрон. У Зеленского с Макроном есть некоторый внутренний контакт, они уже дважды встречались — и перед вторым туром, и после второго тура, они общались", — полагает он.

По мнению Магды, Зеленский даже чисто внешне стремится быть похожим на Макрона (украинскому лидеру якобы крайне импонирует французский). А, Макрон, в свою очередь, исходит из собственных сиюминутных политических интересов.

"У Макрона сейчас есть потребность стать общеевропейским лидером. Он чувствует, что Британии не до того, а Ангела Меркель, скажем корректно, сейчас не в лучшей форме. Макрон хочет таким образом, став европейским лидером, заложить основания для своего второго президентского срока", — добавил Магда.

Напомним, ранее Владимир Путин озвучил условия Владимиру Зеленскому по Донбассу и встрече до "Нормандского формата".