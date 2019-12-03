"Просто мясо": в Кабмине оценили черновик резолюции "Нормандской четверки"

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Дмитрий Кулеба, отвечающий в Кабмине Алексея Гончарука за вопросы европейской и евроатлантической интеграции, рассказал о проекте итогового решения грядущей парижской встречи лидеров стран "Нормандской четверки".

Соответствующее заявление он сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

"Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то суперпрорывных идей", — заявил чиновник

Кулеба также отметил, что виденный им проект итогового документа "очень дипломатический". Он также рассказал, что такие бумаги готовят заранее, это своеобразное "мясо, [которое - Главред] можно дополнить".

Напомним, ранее президент Владимир Путин озвучил условия Владимиру Зеленскому по Донбассу и встрече до "Нормандского формата". Позднее политолог Евгений Магда. рассказал, кто из лидеров стран станет паровозом в переговорах "Нормандской четверки".