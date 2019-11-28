"Пять сценариев": в СНБО рассказали о возвращении Донбасса

Алексей Данилов / Униан

Секретарь Совета незональной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о возвращении оккупированных территорий Донбасса. По его словам, для деоккупации захваченных территорий есть пят сценариев.

При этом он указал, что не может рассказать подробности, но работа над возвращением отдельных территорий Донбасса ведется.

"Я могу вам сказать, поверьте, все эти пять сценариев, они должны быть только в пользу нашей страны, поэтому я уверен, что все у нас будет хорошо, победа будет за нами. Мы обязательно вернем границы Донецкой и Луганской областей и мы обязательно вернем наш Крым", - сообщил Данилов на заседании Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", передает УНИАН.

Кроме того, он озвучил первоочередные задачи, среди которых возвращение удерживаемых лиц, полное прекращение огня, возвращение под контроль Киева российско-украинской границы, а также проведение выборов согласно украинским законам.

Как ранее сообщал Главред, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо говорил, что первым шагом для возвращения захваченной части Донбасса должно стать упрощение для украинцев процедуры пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда, которые находятся на линии разграничения.