Сивохо назвал острые главные проблемы Донбасса

На востоке Украины очень и очень плохие дороги, отметил советник секретаря СНБО.
Назначенный советником секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что на востоке Украины есть ряд острых проблем, в частности, в некоторых населенных пунктах по несколько месяцев нет ни горячей, ни холодной воды.
Одна из главных проблем Донбасса - отсутствие инфраструктуры, рассказал Сивохо в интервью Укринформу.
Собеседник добавил, что на Донбассе дороги очень и очень плохие - разрушены военной техникой.
"Основные проблемы Донбасса - отсутствие инфраструктуры,… нехватка рабочих мест… Это из острого. Работы у нас очень много - если мы хотим, чтобы Донбасс снова был развитым и процветающим регионом!" - сказал он.
Читайте также"Кому-то не хочется возврата территорий": Сивохо поставил под сомнение опросы в "ЛДНР"Ранее Сергей Сивохо говорил, что первым шагом для возвращения захваченной части Донбасса должно стать упрощение для украинцев процедуры пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда, которые находятся на линии разграничения.