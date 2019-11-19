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Сивохо назвал острые главные проблемы Донбасса

19 ноября 2019, 18:50

На востоке Украины очень и очень плохие дороги, отметил советник секретаря СНБО.

Сергей Сивохо сообщил, что отсутствие инфраструктуры - острая проблема Донбасса
Отсутствие инфраструктуры - острая проблема Донбасса, сообщил Сергей Сивохо / УНИАН

Назначенный советником секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что на востоке Украины есть ряд острых проблем, в частности, в некоторых населенных пунктах по несколько месяцев нет ни горячей, ни холодной воды.

Одна из главных проблем Донбасса - отсутствие инфраструктуры, рассказал Сивохо в интервью Укринформу.

Собеседник добавил, что на Донбассе дороги очень и очень плохие - разрушены военной техникой.

"Основные проблемы Донбасса - отсутствие инфраструктуры,… нехватка рабочих мест… Это из острого. Работы у нас очень много - если мы хотим, чтобы Донбасс снова был развитым и процветающим регионом!" - сказал он.

Читайте также"Кому-то не хочется возврата территорий": Сивохо поставил под сомнение опросы в "ЛДНР"Ранее Сергей Сивохо говорил, что первым шагом для возвращения захваченной части Донбасса должно стать упрощение для украинцев процедуры пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда выезда, которые находятся на линии разграничения.

Донбасс проблемы Сергей Сивохо
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