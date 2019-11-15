"Сепаров сравняли с землей": в Сети набросились на Сивохо из-за Донбасса

Сергей Сивохо / УНИАН

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что вернуть Донбасс без людей невозможно. При этом он отметил, что людей в Украину необходимо возвращать ментально.

"Невозможно вернуть территории без людей. А вот вернуть людей ментально необходимо уже сейчас, даже пока территории не возвращены под контроль Украины", - написал Сивохо в Facebook.

При этом он предложил следующие шаги:

вернуть пенсионерам выплаты;

компенсировать ущерб за разрушенное и потерянное жилье из-за конфликта;

выдать детям, родившимся на территории оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма, украинские документы;

упростить пересечение КПВВ и создать на них нормальные условия;

изменить информационную политику.

По словам Сивохо, цель его деятельности заключается в примирении людей.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на пост советника секретаря СНБО: "Про возвращение пленных, ни слова. Про поиск без вести пропавших, ни слова. Один вопрос, хотя бы один раз были на похоронах защитника Украины? Посидите в окопе "вместе со своей командой", под артой и снайперским огнем, может более постепенная интеграция будет. Вы не украинцев возвращаете, а желудки, которым пофигу, какой флаг над ними", "Умник" ты эдакий, давай сначала ты оденешь броник, каску, возьмешь автомат и в окопы туда, где стреляют, хотя бы на неделю-две (без того, чтобы там о тебе знали и делали тихо). После нескольких обстрелов из градов, сау, минометов и т.д. ты сам будешь вопить на весь рот, чтобы тех сепаров сравняли с землей! Так что закрой свою пасть, пока не выполнишь предложенное!", "Для скорейшего решения проблемы предлагаю пану Сивохе переехать жить в родной Донецк", "Я извиняюсь, спрошу еще раз! Вы точно советник СНБО Украины ????? Вы с Марса! 6 лет прохохоталы, теперь будете такое пороть? Вы вообще понимаете, что вы пишете и говорите ?! И Вы ПРЕДАТЕЛЬ украинских интересов !!!!", "А как давно жители ОРДЛО полюбили Украину? Вроде ж только недавно референдум проводили, кричали, что их цель Россия. Да и сей час их вожди говорят, что конечная цель это РФ. Если хотят в Украину, то пускай докажут своими действиями. Например, вывесят над госучереждениями Украинский флаг", "Пенсии в Украине выплачиваются из налогов в бюджет, если Сивоха немного забылся. А кто из ЛДНРовцев платил налоги последние 5 лет в украинскую казну. Многие из них получают пенсии из России", "Если мы хотим возвратить людей, то объясните, кто тогда стреляет каждый день оттуда? Это те, кто хочет жить с нами в Украине? Это те, которым мы будем платить пенсии за убийство своих соотечественников?", "Сергей, я из Донецка. Мне пришлось оттуда уехать из-за угрозы моей жизни за то, что я не хотел вступать в рф. А некоторым не повезло и они были убиты. С какого хрена вы любой ценой за мой счет и счет других налогоплательщиков любой ценой собираетесь кого-то возвращать?" и другие.

Напомним, что ранее советник секретаря СНБО Сергей Сивохо рассказал о первом шаге к возвращению оккупированного Донбасса.