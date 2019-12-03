  1. Главная
  3. Политика

Кулеба рассказал, состоится ли встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет

3 декабря 2019, 07:04

На нормандском саммите есть определенный протокол, но встреча Путина и Зеленского один на один может состояться спонтанно.

Кулеба
Дмитрий Кулеба рассказал о возможной встрече Зеленского и Путина в Париже / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не исключает, что на полях саммита в "нормандском формате" состоится встреча тет-а-тет между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Кулеба считает, что встреча Путина и Зеленского может состояться спонтанно, и ее нужно проводить, "если она даст возможность сделать шаг вперед".

"Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет делать все возможное, чтобы не создалось впечатление, что Зеленский о чем-то договаривается с Путиным за спиной союзников.

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним,  Дмитрий Кулеба также заявил, что участники нормандского саммита подпишут документ, который не будет содержать для Украины юридических обязательств.

Читайте такжеВстреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины

Как сообщал Главред, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал о главной цели Владимира Путина во время встречи с Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский нормандский формат Владимир Путин Дмитрий Кулеба
Сейчас вы просматриваете новость «Кулеба рассказал, состоится ли встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:04
Кулеба рассказал, состоится ли встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет
06:54
Легкая жертва: зачем Путину аншлюс Беларуси мнение
06:41
"Ох*енные, классная жопа": Участница Топ-модель по-украински показала голое тело Фото
06:29
Как быстро отрастить волосы в домашних условиях и как волосы укрепить
06:25
Непотопляемый Ляшко: астролог рассказал, когда лидер "радикалов" вернется в Раду
05:55
Маникюр зима 2020: самый простой новогодний маникюр 2020 и зимний френч - фото Фото
05:24
Работа под камеру: топ-3 причины снимать свое домашнее порно
05:04
Не совсем тот, за кого себя выдает: астролог рассказал, когда Зеленский уволит Богдана
04:37
Нидерланды "наехали" на Россию по делу сбитого рейса МН17
04:22
"Кидалово, ограбление, банкротство": астролог предупредил, кому быть начеку
04:04
Введение во храм Пресвятой Богородицы: что нельзя делать, а что можно, приметы
03:40
Врач назвала неожиданные причины головной боли
03:15
"Через заднюю дверь": Ургант знатно взлохматил Венгрию за "гомосексуальную флотилию" Видео
03:06
Посол Венгрии пояснил, почему нацменьшинства не могут выучить украинский язык
02:38
Жезл и пара скважин: советы для мужчин насчет секса втроем
02:16
"Для достижения общих целей": в США напомнили Европе о российской угрозе
01:59
Звезда Вечернего Квартала взбудоражила голой грудью и стоячими сосками Фото
01:32
Встреча Зеленского и Путина: Чичваркин дал важный совет президенту Украины Видео
01:16
Дух Америки: Мелания Трамп по-особенному украсила Белый дом к Рождеству Фото Видео
01:10
На Волыни убиты семь самок ланей
00:54
Лорак, Лобода, Повалий, Ротару и Monatik выступили на концерте Интера Видео
00:53
Сгорела заживо: в Опытном трагически погибла легендарная баба Маша Видео
00:32
"Одесская народная республика": СБУ задержали любителя "русского мира"
00:15
Кулеба заявил об отсутствии планов подписания юридических обязательств на нормандской встрече
00:08
СМИ рассказали, сколько миллионов из бюджета уйдут фонду во главе с женой Порошенко
02 декабря, понедельник
23:51
Украинский корвет Прилуки провел учения с кораблем НАТО Фото Видео
23:28
"Спасибо Зеленскому": Трамп отреагировал на интервью украинского президента
23:03
Стало известно, кто возглавил комитет Верховной Рады вместо Яременко Видео
23:00
Соперник Украины проведет ремейк финала чемпионата мира перед Евро-2020
22:41
В Правом секторе прокомментировали факты о причастности к убийству ребенка Соболева Видео
22:32
Месси стал обладателем "Золотого мяча"
22:16
Соратница Януковича назвала список Небесной сотни сфальсифицированным Видео
21:56
Гороскоп на завтра: кому ждать стремительный роман, а кому грозит разочарование
21:51
Посол Венгрии получил ноту протеста от МИД Украины за слова об автономии венгров
21:50
Бывший клуб Шевченко представил форму к своему 120-летию
21:45
Нормандская встреча: эксперт сказал, что для Путина важнее "Л/ДНР" Видео
21:30
Сериал Папік: 1 и 2 серия смотреть онлайн 02-12-2019 Видео
21:28
Без бюджета и отсрочки от армии: вуз "ЛНР" будет выдавать дипломы РФ
21:26
Тайсон стал лучшим игроком Украины 2019 года
21:08
Российский политолог сказал, как Путин хочет отделаться от "ДНР" и "ЛНР"
21:01
Шевченко стал лучшим тренером Украины 2019 года
20:36
Европа обвалила до минимума цены на российский газ
20:34
Пятов стал лучшим голкипером Украины 2019 года
20:20
Динамо в полном составе проигнорировало церемонию "Футбольные звезды Украины"
20:16
Министр обороны Молдовы открестился от симпатий к террористам "ЛДНР".
20:14
Киев и Ужгород присыпал первый снег, опубликованы фото и видео Фото Видео
20:03
Частные тюрьмы и СИЗО: почему они не скоро появятся в Украине
19:50
Миколенко стал лучшим молодым футболистом Украины-2019
19:45
Покушение на Соболева: СМИ узнали важные подробности Видео
19:17
Чемпион мира U-20 вернулся в обшую группу Динамо
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять