Кулеба рассказал, состоится ли встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет

Дмитрий Кулеба рассказал о возможной встрече Зеленского и Путина в Париже / УНИАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба не исключает, что на полях саммита в "нормандском формате" состоится встреча тет-а-тет между президентом Украины Владимиром Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Кулеба считает, что встреча Путина и Зеленского может состояться спонтанно, и ее нужно проводить, "если она даст возможность сделать шаг вперед".

"Я считаю, что эта ситуация может возникнуть там спонтанно. Вспомните Минск, как происходили тогда переговоры в 2015-м году. По нескольку раз за время переговоров менялись форматы, то они встречались так, то иначе. Заранее это не было запланировано", - заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Кулеба подчеркнул, что украинская сторона будет делать все возможное, чтобы не создалось впечатление, что Зеленский о чем-то договаривается с Путиным за спиной союзников.

"Что касается личной встречи с Путиным. Саммит четырех - это формат достаточно гибкий. Безусловно, предусмотрена определенная протокольная часть, как это должно происходить, но от нее возможны отступления, если возникнет необходимость. Мы не будем делать на саммите одной вещи: не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление, что президент Зеленский договаривается о чем-то с президентом Путиным за спиной наших союзников", - подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Дмитрий Кулеба также заявил, что участники нормандского саммита подпишут документ, который не будет содержать для Украины юридических обязательств.

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Как сообщал Главред, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее рассказал о главной цели Владимира Путина во время встречи с Владимиром Зеленским.