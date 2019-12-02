"Бег на месте": Зеленский объяснил, зачем ему Путин

Владимир Зеленский / Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возвращении оккупированных Российской Федерацией территорий. По его словам, данный вопрос может сдвинуться с мертвой точки только через диалог с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

"Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте", - заявил глава украинского государства в видеообращении к украинцам, записанном в спортзале.

При этом он указал, что не хочет стоять на месте. Также он добавил, что его целью является чтобы "все это закончилось, и мы снова были великой страной - Украиной".

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам, в котором подвел итоги ушедшей недели и озвучил государственные планы.