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"Тарифы, лекарства, питание для школ": Зеленский подвел итоги на беговой дорожке.

2 декабря 2019, 17:35

Глава государства поделился планами.

Зеленский отчитался о достижениях во время бега / Фото: скриншот из видео

Президент Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам, в котором подвел итоги ушедшей недели и озвучил государственные планы.

"Уже как обычно у нас появилась новая традиция по понедельникам подводить итоги, какие у нас были успехи и какие у нас планы. Верховная Рада на этой неделе не голосовала, она работала в комитетах. Рассматривала важные законопроекты, за которые будет голосовать на этой неделе. Где-то около 25-ти законопроектов, но работало наше правительство тоже неплохо всю неделю", - сказал гарант в ролике, обнародованном в Facebook.

Зеленский озвучил достижения в социальной сфере. Он отметил, что были выделены деньги на школы страны, в частности, на автобусы, питание и оборудование лабораторий.

"Мы выделили 600 млн грн на школьные автобусы именно для сельской местности, мы выделили еще 400 млн грн на ремонт школьных столовых. Также мы работаем над улучшением питания в школах. Мне кажется, что эти средства это только начало. Мы выделили еще 800 млн грн на техническое оборудование наших школ, особенно это касается лабораторий по математике, химии, физике", — сообщил он.

Читайте также"Решаете уравнение": Зеленский высказался о доверии к ПутинуУвеличив скорость на беговой дорожке, глава государства сообщил о бесплатных лекарствах для нуждающихся. Также сообщил о новой программе, которая предусматривает бесплатное предоставление экстренной, первичной, стационарной, амбулаторной помощи, а также реабилитацию и ключевые услуги диагностики.

"Также мы увеличили перечень лекарств, которые наши граждане могу получить бесплатно. Финансирование этой программы (Доступные лекарства – ред.) мы увеличили в два раза. Правительство уже выделило 2,1 млрд грн. Плюс мы выделили 1,2 млрд грн на лечение инсулинозависимых пациентов", - акцентировал он.

Не обошел внимание президент и тарифы на коммунальные услуги. Упомянул и о выделении 200 млн грн на квартиры ветеранам АТО, напомнив, что уже 950 семей получили комфортное жилье.

"Правительство приняло программу Гарантированная цена на газ. Цена на газ уменьшилась еще на 7%. Работаем над тем, чтобы уменьшение было еще большим. Также нашли интересное решение, как снизить цены на тепло следующей зимой почти в два раза. Это точно будет не за ваши деньги", — утверждает глава государства.

Как ранее сообщалось, Зеленский заявил, что появилось решение, благодаря которому тарифы на отопление можно будет снизить почти вдвое со следующей зимы.

Напомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что в Украине гарантированная цена на газ для населения будет действовать до конца апреля.

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