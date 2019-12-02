Тарифы на отопление упадут вдвое: Зеленский рассказал об "интересном" решении

Зеленский рассказал о снижении тарифов на тепло / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появилось решение, благодаря которому тарифы на отопление можно будет снизить почти вдвое со следующей зимы.

"Правительство приняло программу "Гарантированная цена на газ". Цена еще уменьшилась на 7%. Работаем над тем, чтобы снижение было еще большим. Потом у нас была встреча с правительством на Банковой по поводу тарифов. Мы работаем, чтобы этой зимой было снижение, были уменьшены платежки за отопление.

Также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на тепло почти на половину. Это будет действительно отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваши средства", - объяснил Зеленский в своем видеообращении.

Отметим, 30 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

Об этом глава государства сказал на совещании относительно снижения тарифов на отопление с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

На видео, обнародованном Офисом президента в Facebook , участники совещания обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

"Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены)", - подчеркнул Зеленский.

Читайте такжеКабмин снял ограничение на тарифы на отопление и горячую водуНапомним, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил, что в Украине гарантированная цена на газ для населения будет действовать до конца апреля.

Тариф на газ станет рыночным с 1 мая 2020 года, рассказал чиновник в понедельник, 2 декабря, на пресс-конференции.

Член Кабмина подчеркнул, что весной в нашей стране "будет полноценный рынок".

Также Оржель сказал, что государство будет помогать жителям, которые не смогут платить за газ рыночную цену.