Цены на отопление должны быть снижены уже в декабре – Зеленский

Владимир Зеленский провел совещание по снижению тарифов на отопление / Скриншот

Цены на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сказал на совещании относительно снижения тарифов на отопление с участием премьер-министра Алексея Гончарука.

На видео, обнародованном Офисом президента в Facebook, участники совещания обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре.

"Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь, и там должны быть уже снижены (цены)", - подчеркнул Зеленский.

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Гончарук отметил, что для снижения тарифов на тепло необходимо принять соответствующий закон.

"У нас есть короткий законопроект, очень короткий, который можно от президента внести как безотлагательный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится", - сказал Гончарук.

Гончарук уточнил, что, в случае принятия такого закона, согласно прогнозам, тарифы на тепло для граждан могут снизиться на 80-130 грн, или на 10-15%.

Также премьер добавил, что на эту зиму потребители защищены от роста тарифов.

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Напомним, Кабинет министров Украины 15 ноября отменил решение предыдущего правительства № 560 от 26 июня 2019 о регулировании предельных цен на отопление в регионах Украины.

Как известно, Кабинет министров утвердил гарантированную цену на газ для населения на зиму 2019-2020 года в размере 8 гривен за кубометр.