Гончарук пояснил, подорожает ли отопление после отмены ограничений на тарифы

Гончарук пообещал предотвратить рост тарифов на отопление / УНИАН

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что отопление в Украине не подорожает вследствие отмены ограничений на тарифы.

Как сообщает ТСН, премьер отметил, что для такого решения у правительства были основания.

По словам Гончарука, мэры городов массово обращались в Кабинет министров с просьбой отменить ограничения на тарифы. Он считает, что предыдущее правительство премьера Владимира Гройсмана учредило ограничения накануне выборов с целью пиара, поэтому оно является экономически необоснованным. Причина заключается в том, что в Украине на формирование тарифов влияет регулятор – НКРЭ КП, а правительство таких полномочий не имеет.

"Мы сейчас в правительстве и вместе с командой президента делаем все для того, чтобы цены на энергоносители, на электроэнергию, на газ были меньше, чем прошлой зимой. Это дает нам оптимизм смотреть и на стоимость отдельных тарифов", - сказал он.

Гончарук пообещал, что сделает все возможное, чтобы тарифы на тепло для населения не выросли.

Напомним, Кабинет министров Украины 15 ноября отменил решение предыдущего правительства № 560 от 26 июня 2019 о регулировании предельных цен на отопление в регионах Украины.

Как ранее сообщалось, украинцев уже предупредили о существенном повышении цены на газ в начале 2020 года.