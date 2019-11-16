Кабмин снял ограничение на тарифы на отопление и горячую воду

Снятие ограничений требовал МВФ / rigma.info

Кабинет министров Украины 15 ноября отменил решение предыдущего правительства № 560 от 26 июня 2019 о регулировании предельных цен на отопление в регионах Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды, Кабмин Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.

Помимо этого, был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - так пояснили свое решение в Кабмине премьера Алексея Гончарука.

Уточняется, что требование по снятию ограничения с тарифов озвучила Ассоциация городов Украины. По информации Минэнерго, установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключения отопления и горячего водоснабжения.

Как ранее сообщалось, Нафтогаз уже взвинтил цену на газ для населения на 14,6%, или на 622,24 гривен/тыс. куб. м – до 4 899 грн/тыс. куб. м.

Ранее сопредседатель Фонда энергетических стратегий, эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич уже рассказал Главреду, что с 1 января должен полностью запуститься рынок природного газа.

Также украинцев уже предупредили о существенном повышении цены на газ в начале 2020 года.