Денис Пушилин заявил, что обмена пленными не будет / Reuters

Главарь "ДНР"Денис Пушилин, который ранее с "сиськами под пальто" открыл памятник Кобзону, заявил, что в оккупированном Донецке отказываются от обмена пленными, о котором договорились лидеры нормандской четверки в Париже 9 декабря, до тех пор, пока Украина не исправит текст коммюнике на сайте Офиса президента.

"Мы заявляем, что ни обмен пленными, ни очередное перемирие, ни другие решения "нормандской четверки" не могут быть реализованы до тех пор, пока Украина официально не опубликует правильный текст коммюнике "нормандской четверки" без искажений и несогласованных вставок", - сказал в среду, 11 декабря, Пушилин.

Отметим, по версии Пушилина, "стороны договорились, что будут обсуждать все правовые аспекты особого статуса Донбасса", что и было зафиксировано в итоговом документе.

В украинской версии, согласно заявлению, сказано, что стороны договорились обсуждать "все правовые аспекты Закона об особом статусе".

"Они тем самым сужают понятие особого статуса до одного закона. А это должен быть целый комплекс законов и соглашений. В том числе, и поправки в Конституцию Украины", - возмутился марионеточный правитель оккупированного Донбасса.

Читайте также"Политическая проститутка нивелирует труды Захарченко": Пушилин объяснил закон "ДНР" о госграницеНапомним, ранее президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными.

Он должен состояться до конца этого года, и, не исключено, пройдет 31 декабря 2019 года.

Судя по предыдущим информационным сообщениям, обмен пленными - единственное, что сумели согласовать Зеленский и Путин.

Эта информация должна появиться в совместном коммьюнике.

Обмен пройдет в формате "всех на всех".

Также ранее сообщалось, официальный Киев рассчитывает на то, что 77 граждан Украины будут возвращены в ходе грядущего обмена пленными с боевиками из группировок "Л/ДНР" из Донбасса. С таким заявлением во вторник, 10 декабря, выступила Валерия Лутковская - представительница Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

По ее словам, вопрос обмена будет активно обсуждаться на грядущем заседании минской ТКГ - в будущую среду, 18 декабря.