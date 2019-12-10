Стало известно, сколько в Киеве хотят вызволить украинцев из плена во время обмена

Обмен пленными. Иллюстративное фото / УНИАН

Официальный Киев рассчитывает на то, что 77 граждан Украины будут возвращен в ходе грядущего обмена пленными с боевиками из группировок "Л/ДНР" из Донбасса.

С таким заявлением во вторник, 10 декабря, выступила Валерия Лутковская - представительница Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске.

По ее словам, вопрос обмена будет активно обсуждаться на грядущем заседании минской ТКГ - в будущую среду, 18 декабря.

Напомним, ранее, 8 декабря во время парижского саммита в нормандском формате президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин договорились об обмене пленными на Донбассе до конца текущего года.