"Новое препятствие": у Путина придумали причину отказаться от обмена пленными

Сергей Лавров / Reuters

В России сделали новое заявление по вопросу обмена пленными. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров сообщил о появлении "нового препятствия".

"В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены", - заявил Лавров в эфире программы Большая игра на Первом канале.

При этом российский дипломат заговорил о необходимости "процессуального очищения" тех, кто входит в списки на обмен.

"Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные - да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой", - подчеркнул Лавров.

Как ранее сообщал Главред, в ОРДЛО отказались от участия в видеоконференции по подготовке процесса обмена пленными между "ДНР" и Украиной.