Обмен пленными: СМИ назвали причину задержки

Обмен пленными / УНИАН

Около 40 человек из числа тех, кого украинская сторона готова передать боевикам на Донбассе в ходе обмена пленными, отказались уезжать на оккупированную территорию.

По словам источника Коммерсанта, среди отказников есть как те, кто не хочет возвращаться в неподконтрольные Киеву районы Донбасса, так и те, кто желает отбыть назначенное наказание и тем самым закрыть вопрос уголовного преследования в Украине.

При этом требование Луганска юридически "очистить" от уголовных дел всех, кто подлежит обмену, стало одной из причин того, что 18 декабря на заседании ТКГ не удалось согласовать проведение "большого обмена" до конца года, говорится в материале.

Еще один источник издания добавил, что ставится вопрос о необходимости "очистки", чтобы подлежащий обмену был освобожден и "чтобы его не понуждали отказаться от обмена".

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Издание также сообщает, что проверку добровольности отказа, по требованию боевиков, будет осуществлять координатор подгруппы ТКГ по гуманитарным вопросам Тони Фриш. Однако он сможет приступить к проверке, которая предусматривает встречи с отказниками, только после католического Рождества.

Напомним, ранее представитель Украины в ТКГ АЛексей Резников разъяснил ситуацию с обменом пленными.