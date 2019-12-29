В "ДНР" отправили автоколонну с пленными для обмена – СМИ

На Донбассе запланирован обмен пленными / УНИАН

В воскресенье, 29 декабря, в "ДНР" отправили группу удерживаемых лиц в место, где должен состояться обмен.

Такую информацию публикует российское агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в террористической "ДНР".

В частности, из исправительной колонии в Макеевке (оккупированный район Донецкой области) к месту проведения обмена направилась автоколонна с украинскими пленными.

Ранее в "ЛНР" сообщили, что удерживаемые на территории фейковой республики лица утром в воскресенье, 29 декабря, отбыли из Луганска к месту, где произойдет обмен пленными.

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Напомним, 29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. Из-за обмена пленными в воскресенье не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.