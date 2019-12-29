Обмен пленными: в "ЛНР" заявили, что уже вывезли украинцев из Луганска

Пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт Майорское / Фото: REUTERS

Представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Ольга Кобцева сообщила, что удерживаемые на территории фейковой республики лица утром в воскресенье, 29 декабря, отбыли из Луганска к месту, где произойдет обмен пленными.

По ее словам, пленные украинцы уже отправились на пропускной пункт Майорское. Она также добавила, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

"Вчера была достигнута договоренность по спискам, были составлены окончательные списки. В связи с тем, что часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула будет известна лишь в момент обмена", - цитируют Кобцеву сепаратистские СМИ.

Напомним, 29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. Из-за обмена пленными в воскресенье не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Как сообщал Главред, 28 декабря Апелляционный суд отпустил беркутовцев под личное обязательство. Кроме того, в Одессе освободили 11 подозреваемых для обмена пленными.