Подготовка к обмену пленными: суд отпустил беркутовцев под личное обязательство

Обвиняемых в убийствах на Майдане подготовили к обмену / Фото: Громадське ТБ

В Киеве Апелляционный суд изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко.

Данное решение судья вынес вечером 28 декабря с учетом жалобы адвокатов на изменение меры пресечения.

Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.

Зинченко и Аброськин находились в СИЗО с апреля 2014 года. Трое других — Янишевский Маринченко и Тамтура — с февраля 2015 года.

Апелляцию суд рассматривал в течение двух дней. На одном из заседаний прокурор в процессе Сергей Куцый подтвердил, что бывшие сотрудники спецподразделения Беркут, обвиняемые в расстрелах на Майдане, входят в список на обмен, поэтому гособвинение поддерживает позицию относительно изменения меры пресечения. Прокурор подчеркнул, что его слова основаны на письме генерального прокурора Руслана Рябошапки.

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Под зданием суда собрались протестующие, которые выступили категорически против изменения меры пресечения беркутовцам и их последующего участия в обмене пленными. Во время акции протеста произошла драка.

"Двух беркутов с дракой вывезли из-под суда. Встретимся под СИЗО, остальные трое там", - написал в соцсети активист Роман Синицын.

Ранее Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе.

Также Галвред писал, что в Одессе освободили 11 подозреваемых для обмена пленными.