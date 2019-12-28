"Переживаю позор": Чумак сообщил подробности подготовки к обмену пленными

Чумак / УНИАН

Главный военный прокурор, замгенпрокурора Виктор Чумак заявил, что в условиях необъявленной войны не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях.

"Не может быть "абсолютной чистоты" в политико-правовых решениях в условиях необъявленной войны. Только сильные люди способны принимать непопулярные решения. Нам, как нации, нужно научиться "любить своих детей больше, чем ненавидеть своих врагов". Это не мои слова. Это сказала Голда Меир", - написал Чумак на странице в Фейсбуке в субботу, 28 декабря, комментируя формирование списков для ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.

Позже, отвечая на слова пользователей Фейсбука о том, что подобные решения являются позором и неуважением к семьям погибших на Майдане, Чумак добавил, что "переживет позор ради десятков тех людей, которые вернутся домой".

Ранее Зеленский назвал дату обмена пленными на Донбассе.

Также Галвред писал, что в Одессе освободили 11 подозреваемых для обмена пленными.