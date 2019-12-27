В Одессе освободили 11 подозреваемых для обмена пленными – СМИ

КПВВ Майорское станет точкой отправления заключенных / фото: donbass.ua

По решению Приморского районного суда Одессы 27 декабря освободили из-под стражи 11 заключенных, подозреваемых в совершении террористических актов, которые отправяться в ОРДЛО в результате обмена пленными.

Как сообщает Думская со ссылкой на источник в СБУ, суд отпустил Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву (подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов), организатора взрыва возле областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Уточняется, что все 11 подозреваемых были транспортированы в КПВВ Майорское неподалеку от Горловки.

Также в результате обмена России намерены выдать других фигурантов подобных дел, которые сейчас находятся под домашним арестом. В частности, речь идет о Сергее Долженкове, участнике событий "2 мая".

Некоторых осужденных уже начали этапировать в Киевское СИЗО. Достоверно известно о пятерых, среди которых — Константин Калашников и Денис Шатунов. Некоторые уже увезены на место обмена.

Как ранее сообщалось, обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО состоится 29 декабря в 11:00 на контрольно-пропускном пункте Майорское.

Напомним, Украина согласовала с ОРДЛО точную дату обмена по формуле "всех установленных на всех установленных". 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности.