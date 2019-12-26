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Обмен пленными: где состоится и кто может попасть в списки

26 декабря 2019, 19:50

Обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО состоится 29 декабря.

Очередной обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО может состоятся 29 декабря 2019 года. По информации российских СМИ, обмен пройдет на контрольно-пропускном пункте "Майорск" в Донецкой области.

Предполагается, что в обмене примут участие около 200 человек с обеих сторон.

По информации прокурора Владимир Лымаря во время заседания суда, Россия включила в списки на обмен обвиняемых в совершении теракта в Харькове в 2015 году Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого. В связи с этим, прокурор просит суд отпустить их из-под стражи.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены Башлыков, Дворников и Тетюцкий", - заявил он.

Адвокат потерпевших Олег Головков, в свою очередь, выступает против обмена.

Также стало известно, что Октябрьский районный суд Мариуполя изменил меру пресечения "мариупольским террористам" подозреваемым Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову с содержания под стражей на личное обязательство. Все четверо подозреваемых входят в список на обмен. Об этом УНН рассказал адвокат подозреваемых Виталий Омельченко.

Отметим, речь идет о группе террористов под руководством бывшего милиционера по прозвищу "Мангуст", которые в 2014 году захватили два этажа помещения УВД в Мариуполе.

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Подозреваемый в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко также внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса. Об этом стало известно 26 декабря во время подготовительного заседания Ореховского районного суда Запорожской области, повторно слушает дело Буртименка после апелляции. Во время заседания суда по ходатайству прокуратуры подозреваемому также была изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Напомним, в понедельник, 23 декабря, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО.

В то же время представители "ДНР" обвинили власти Украины в одностороннем изменении списков на обмен пленными.

Донбасс боевики обмен пленными
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