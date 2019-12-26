Выяснились важные подробности нового обмена пленными

Обмен пленными между Украиной и боевиками ОРДЛО состоится 29 декабря в в 11:00 на контрольно-пропускном пункте "Майорское".

"Пропорции, по которым обменяют такие: Донецк/Киев 55/65, Луганск/Киев 25/65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 ОРДЛО", - говорится в сообщении Telegram-канала Рavlovskynews.

Напомним, часть удерживаемых отказывается возвращаться обратно в рамках обмена. А в списках на обмен появились осужденные в Украине за коррупционные преступления жители Киева.

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Напомним, Украина согласовала с ОРДЛО точную дату обмена по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен планируется провести уже 29 декабря. 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена в формате "всех установленных на всех установленных".