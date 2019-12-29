Обмен на Донбассе: пленных опрашивает Красный Крест

На Донбассе проходит верификация пленных украинцев / Фото Страна

В воскресенье, 29 декабря, в районе пункта пропуска Майорск проходит обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". На месте дежурят представители Международного Комитета Красного Креста – они опрашивают участников обмена.

По словам представителя делегации МККК в Украине Александра Власенко, на пункте пропуска находятся трое или четверо представителей Красного креста. Их задача в том, чтобы выяснить, действительно ли по своей воле участники обмена пленными принимают в нем участие.

"Наша роль не столь велика, мы должны убедиться, что одновременное освобождение и передача людей будет по их желанию, что они действительно хотят принять участие в этом процессе, и их физическое состояние здоровья позволяет им эту процедуру перенести", - цитирует Власенко УНН.

По данным Страны, украинских пленных, которых представители "ДНР" привезли на пункт пропуска, опрашивают в палатках так называемого "МЧС ДНР". При этом сепаратистов попросили выйти из палаток.

Напомним, в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили начало обмена пленными с представителями "ЛНР" и "ДНР". Ранее были опубликованы первые фото украинских пленных. По данным СМИ, обмен пленными состоится по формуле 120 (Киев) на 80 (ОРДЛО).

Обмен между Киевом и ОРДЛО: онлайн-трансляция

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