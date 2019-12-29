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СМИ назвали новую формулу обмена пленными с ОРДЛО

29 декабря 2019, 11:15

Обмен пленными состоится по формуле 120 на 80.

обмен пленными
Обмен пленными начался/ Фото t.me/pavlovskynews/344

В воскресенье, 29 декабря, проходит обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР". По данным СМИ, обмен удерживаемыми состоится по формуле 120 (Киев) на 80 (ОРДЛО).

"По официальной информации, обмен должен начаться в 11:00 по формуле – 120 человек от Киева и 80 от ОРДЛО", – сообщили в эфире 112 канала.

Процедура обмена будет проходить в закрытом для прессы режиме на КПВВ Майорск.

Стоит отметить, что ранее были обнародованы совершенно другие цифры. Сообщалось, что со стороны Киева в обмене будут участвовать 87 человек, а со стороны "ЛДНР" – 55.

В сообщении Telegram-канала Pavlovskynews говорилось о том, что "пропорции, по которым обменяют, такие: Донецк / Киев 55 / 65, Луганск / Киев 25 / 65. Общее число лиц на обмен составляет 130 от Киева и 80 - от ОРДЛО".

Напомним, ранее были опубликованы первые фотографии с украинскими заложниками, которых передадут Киеву в рамках обмена пленными на Донбассе. Позже стало известно, что на Донбассе начался обмен пленными между Украиной и боевиками "ЛДНР".

Все подробности обмена пленными на Донбассе читайте здесь.

Обмен между Киевом и ОРДЛО: онлайн-трансляция

ДНР ЛНР Майорское КПВВ обмен пленными новости Украины
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