Опубликованы первые фото украинских пленных в пункте обмена

Опубликованы первые фотографии с украинскими заложниками, которых передадут Киеву в рамках обмена пленными на Донбассе.

В частности, на фото запечатлен украинский пленный, которого доставили в автозаке "ДНР". При этом украинского заложника сопровождает один из боевиков.

Напомним, 29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. Из-за обмена пленными в воскресенье не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

Все подробности обмена пленными на Донбассе читайте здесь.