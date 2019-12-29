Обмен пленными с "ЛДНР": все подробности - обновляется

Обмен пленными должен состояться на КПВВ Майорское/ president.gov.ua

В воскресенье, 29 декабря, около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными.

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех установленных на всех установленных". В целом, ожидается освобождение почти 200 человек.

9:35 - Стали известны имена возвращающихся из плена в "ЛДНР" украинских бойцов. В рамках обмена пленными 29 декабря не менее 7 украинских военнослужащих вернутся домой.

9:12 - в "ДНР" также заявили, что отправили группу удерживаемых лиц в место, где должен состояться обмен. В частности, из исправительной колонии в Макеевке (оккупированный район Донецкой области) к месту проведения обмена направилась автоколонна с украинскими пленными.

К слову, по данным "обмбудсмена ДНР" Дарьи Морозовой, обмен пройдет по формуле "87 на 55".

7:37 - представитель самопровозглашенной "Луганской народной республики" Ольга Кобцева сообщила, что пленные украинцы отбыли из Луганска на пропускной пункт Майорское. Она также добавила, что точная формула обмена будет известна лишь в момент обмена.

5:40 - утром в воскресенье, 29 декабря, под Лукьяновским СИЗО в Киеве продолжают дежурить противники обмена экс-беркутовцев, которых вчера освободил под личное обязательство Киевский апелляционный суд. Как уточнил в Facebook журналист Богдан Кутепов, все выезды из СИЗО заблокированы автомобилями граждан. По его словам, экс-беркутовцы еще находятся на территории изолятора. Активисты ждут "рывка силовиков", которые "создадут коридор для выезда автозака".

Ситуация под Лукьяновским СИЗО утром 29 декабря / Фото facebook.com/kutiepov/

Напомним, 28 декабря Апелляционный суд в Киеве изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко. Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринчену. Их всех освободили под личное обязательство.

27 декабря по решению Приморского районного суда Одессы освободили из-под стражи 11 заключенных, которых подозревают в совершении террористических актов. Они отправятся в ОРДЛО в рамках обмена пленными. В частности, суд отпустил Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву (подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов), организатора взрыва возле областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.