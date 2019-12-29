Обмен пленными: Украина отправила удерживаемых к пункту пропуска Майорское

На Донбассе проходит обмен пленными / 24 канал

Украинская сторона отправила автомобили с лицами, которые будут участвовать в обмене.

В частности, три автомобиля выехали из Бахмутского СИЗО Донецкой области, сообщает 112 Украина.

"К пункту пропуска "Майорское" из Бахмутского СИЗО выехали три машины", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря около 11:00 по киевскому времени на контрольно-пропускном пункте Майорское в Донецкой области должен состояться обмен пленными. Из-за обмена пленными в воскресенье не будет работать контрольный пункт въезда-выезда Майорское на дорожном коридоре Бахмут - Горловка.

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