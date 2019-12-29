Стало известно, сколько пленных отказались возвращаться в ОРДЛО

На Донбассе проходит обмен пленными / t.me/pavlovskynews/350

Так называемый "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова сообщила, что около 20 человек выразили желание остаться на подконтрольной Киеву территории и отказались принимать участие в обмене пленными между Украиной и ОРДЛО, который стартовал 29 декабря на КПВВ Майорск.

"По нашим данным два человека согласились перемещаться в "ДНР", ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", – цитируют Морозову росСМИ.

"Омбудсмен ДНР" отметила, что сепаратисты готовы отдать Киеву 55 человек в обмен на 87. При этом, по ее словам, окончательные цифры будут известны по итогам верификации. Морозова также отметила, что 80% лиц, которых Киев собирается передать Донбассу, не являются жителями ОРДЛО.

Напомним, ранее в Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили начало обмена пленными с представителями "ЛНР" и "ДНР".

По данным СМИ, обмен пленными на Донбассе состоится по формуле 120 (Киев) на 80 (ОРДЛО).

На КПВВ Майорск дежурят представители Международного Комитета Красного Креста – они опрашивают удерживаемых лиц, чтобы выяснить, действительно ли по своей воле они принимают в участие в обмене. При этом сепаратистов попросили выйти из палаток, в которых представители МККК проводят верификацию пленных.