Бывших "беркутовцев" привезли на обмен пленными - адвокат

Экс-беркутовцы примут участие в обмене пленными / Фото: beztabu.net

Пятеро экс-бойцов спецподразделения Беркут, которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на Майдане, в воскресенье, 29 декабря, приехали на КПВВ Майорское для участия в большом обмене пленными между Киевом и сепаратистами ОРДЛО.

В частности, речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находились под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые оставались под круглосуточным домашним арестом.

"Они сидят в автобусе сейчас на обмене", - сообщил Громадському адвокат Игорь Варфоломеев.

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Напомним, 28 декабря Апелляционный суд в Киеве изменил меру пресечения на личные обязательства трем экс-беркутовцам, которых обвиняли в расстреле протестующих на Майдане - Олегу Янишевскому, Павлу Аброськину и Сергею Зинченко. Также суд отменил домашний арест двум другим бывшим беркутовцам, обвиняемым по этому делу, — Сергею Тамтуре и Александру Маринченко. Их всех освободили под личное обязательство.

29 декабря стало известно, что из Лукьяновского СИЗО в Киеве вывезли находившихся там бывших бойцов Беркута, которых обвиняют в расстреле участников Революции Достоинства.

Как сообщал Главред, активисты заблокировали Лукьяновское СИЗО, чтобы помешать вывезти освобожденных из-под стражи экс-"беркутовцев", освобожденных накануне из-под стражи для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками ОРЛДО.